Gaslek in middendrukleiding bij leegstaande boerderij

In de Kortrijkstraat in Dadizele is dinsdagnamiddag een gaslek ontstaan in een middendrukleiding. De brandweer werd rond 16.45 uur opgeroepen om de omgeving te beveiligen.

Het was immers even zoeken waar het gas precies vandaan kwam, er waren geen werken gaande in de straat. Medewerkers van nutsmaatschappij Fluvius ontdekten uiteindelijk dat er een spontaan lek ontstaan was bij de aansluiting van een leegstaande boerderij.

Evacuaties waren om die reden niet nodig. Eens Fluvius de oorzaak van het probleem ontdekt was, konden de herstelwerken vlot worden uitgevoerd. Tegen 19 uur werd de straat opnieuw vrijgegeven. Niemand van de inwoners zat tijdens de herstelwerken zonder gas. (JF)