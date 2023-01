Gaslek in appartementsgebouw Schippersstraat

Kort na 6 uur donderdagochtend was er een gaslek in de Schippersstraat in Oostende.

Het lek ontstond in de technische ruimte van een appartementsgebouw met vier wooneenheden. De oorzaak lag allicht bij een technisch defect aan de vertakking van één van de gasmeters. De brandweer, politie en nutsmaatschappij waren snel ter plaatse om het euvel aan te pakken.

Om de bevoegde diensten hun werk te laten doen en om zeker te spelen, werd de straat afgezet tussen de Cirkelstraat en Nieuwstraat. Ondanks dat er een kleine perimeter werd ingesteld, moest niemand het gebouw verlaten. In minder dan een uurtje werd de plaats vrijgegeven. De gasleiding werd verzegeld, de nutsmaatschappij volgt verder op.