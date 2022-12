Gaslek gedicht in Poperinge, bewoners keren stelselmatig terug naar hun woning

Aan het kruispunt van de Veurnestraat met de Doornstraat in Poperinge ontstond er woensdagvoormiddag een gaslek, waardoor er ontploffingsgevaar was. Heel wat bewoners werden geëvacueerd uit hun huizen. Ondertussen werd het gaslek gedicht.

Om 10.12 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een gaslek in een middendrukleiding in de Doornstraat in Poperinge. Er werd overgegaan tot preventieve evacuatie van de woningen en gebouwen in de onmiddellijke omgeving van het lek in de Veurnestraat en de elektriciteit werd lokaal afgesloten”, vertelt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweerzone Westhoek. “33 personen werden geëvacueerd naar het woonzorgcentrum Proventier en de bibliotheek. Omstreeks 11.23 uur werd het gaslek voorlopig gedicht. Momenteel worden de woningen en gebouwen door de brandweer gecontroleerd om de bewoners stelselmatig terug naar huis te laten gaan.”

Stad Poperinge liet al weten dat de kinderen van IBO Hopsakee deze namiddag uit voorzorg zouden verhuizen naar jeugdcentrum De Kouter. Ook alle Poperingse scholen werden verwittigd.

(LBR/TP)