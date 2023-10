Gasfles vat vuur bij transportbedrijf in Ruddervoorde

Bij een transportbedrijf in de Leitemolenstraat in Ruddervoorde vatte donderdagmiddag even na 14 uur een gasfles vuur. Vermoedelijk gaat het om een gasfles die gebruikt wordt bij het lassen.

De brandende fles kon in afwachting van de komst van de brandweer naar buiten worden gebracht. De brandweer kon het vuur snel doven, maar bleef nog een tijd ter plaatse om de gasfles af te koelen. Niemand raakte gewond en gevaar was er nooit. Hoe het vuur aan de fles is kunnen ontstaan was niet meteen duidelijk, maar wordt onderzocht.