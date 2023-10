Gasexplosie in leegstaande woning in de Beukenlaan in Kortrijk: kraker raakt lichtgewond

Op de hoek van de Dennenlaan met de Beukenlaan in Kortrijk was er zondagavond rond 19.30 uur een gasexplosie in een leegstaande woning.

Het gaat om een leegstaande sociale woning. Het pand werd gekraakt. Verschillende mensen in de buurt zouden een luide knal hebben gehoord. In de omgeving zouden ook al een aantal appartementen ontruimd zijn. De ontploffing zou gebeurd zijn ter hoogte van huisnummer 9. “Door de knal werd de voorgevel weggeblazen”, aldus brandweer van de zone Fluvia. “De explosie ging gepaard met een uitslaande brand.”

Diefstal buizen gastoevoer

Er was recent een diefstal van de buizen voor de gastoevoer waardoor die was afgesloten met een prop. Hierdoor hoopte het gas zich op en kwam het tot een ontploffing. Een kraker werd met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten doorzoeken het pand om na te gaan of er nog personen aanwezig waren.

Hulpdiensten ter plaatse

Brandweer, Politiezone VLAS en medische diensten kwamen ter plaatse. Een getuige zag een persoon uit een gebouw komen. Het is niet duidelijk of dat ook het slachtoffer in kwestie is.

Later meer.