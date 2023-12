Gas blijkt rook: brandweer moet plots woningbrand blussen in centrum Mesen

Bewoners in het centrum van Mesen dachten dinsdagavond een gasgeur waar te nemen, maar het bleek te gaan om rook die afkomstig was van een woningbrand.

Omwille van het vermoeden van gasgeur bij bewoners van rijwoningen werd Brandweer Westhoek opgeroepen om 17.26 uur in de Armentierssteenweg in de bebouwde kom van Mesen. “Bij aankomst bleek het echter niet om gasgeur te gaan, maar om rookgassen van een brand in de naastgelegen woning”, verklaart Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Er werd opgeschaald en bijkomende middelen en manschappen kwamen ter plaatse. Door het snel schakelen en denken van de eerste interventieploeg kon erger vermeden worden en was de brand in de woning snel onder controle”, vervolgt Louagie. “De brand situeerde zich in het dakgedeelte van een aanbouw. De schade is beperkt. Er vielen geen gewonden.”

Verbouwingswerken

“Ik heb het koppel van het getroffen pand intussen gehoord”, zegt burgemeester van Mesen Sandy Evrard (MLM). “Zij wonen daar nog niet omwille van de verbouwingswerken die er aan de gang zijn. We zullen de situatie morgen bekijken en bespreken.” (TP)