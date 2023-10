Garage, werkplaats en slaapkamer volledig uitgebrand in Meulebeke: oorzaak nog niet gekend

Woensdagavond omstreeks 17.40 uur kreeg de brandweer een melding binnen van een garagebrand in de Turkijenstraat in Meulebeke. De brand woedde hevig in het gebouw. Ondanks de regen moest de brandweer massaal versterking oproepen om over voldoende water te beschikken om de brand onder controle te krijgen. Zowel de posten van Meulebeke als van Ingelmunster, Izegem, Tielt en Ardooie waren ter plaatsen.

De rookpluimen waren al van ver te zien en de schade was enorm. Niet alleen de garage, maar ook de achterliggende werkplaats en een nabijgelegen slaapkamer raakten volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is voorlopig niet gekend. (CS)