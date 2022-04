Garage en oude auto branden uit in Zonnebeke, huis gevrijwaard

In de Ieperstraat in Zonnebeke woedde donderdagmiddag een felle brand in de alleenstaande garage van een tachtiger. De garage brandde volledig uit en ook de oude auto binnen is vernield. “Het huis kon gelukkig wel gevrijwaard worden”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Louagie.

Het was rond 13 uur toen een bewoner van een woning in de Ieperstraat vlakbij de Frezenbergstraat plots grote vlammen opmerkte. Dat gebeurde vlak nadat de man met een gasbrander onkruid had gewied. Wellicht sloegen vlammen over op de vrijstaande garage, een houten constructie. De tachtiger verwittigde de hulpdiensten en probeerde het vuur te lijf te gaan met een tuinslang maar dat lukte helemaal niet. Toen de brandweer ter plaatse reed brandde de houten garage al als een toorts en was de rookontwikkeling tot ver te zien.

“De brandweer had het vuur ter plaatse vrij snel onder controle”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “De garage en de auto die binnen stond brandden echter volledig uit. Er kon wel voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar de woning die vlakbij stond. Er vielen ook geen gewonden.” Om voldoende bluswater te hebben stuurde de brandweer ook een extra tankwagen ter plaatse. De houten garage en de oude auto zijn een puinhoop en alles zal opgeruimd moeten worden. (JH)