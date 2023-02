Freddy en gezin komen met schrik vrij bij zware brand in Rumbeke: “Wat als die knal er niet zou geweest zijn?”

Enkele dagen nadat een zware brand het achterste gedeelte van hun woning langs de Vijfwegenstraat in Rumbeke verwoestte, komt Freddy Dumortier samen met zijn vrouw en dochter terug op hun positieven. “Het zijn maar bakstenen, dit kon veel erger afgelopen zijn.”

Freddy Dumortier, zijn vrouw Carine en dochter Sharon lagen zaterdagnacht rustig te slapen in hun woning langs de Vijfwegenstraat toen Freddy plots wakker werd door een luide knal. “Doordat ik nog maar een been heb, slaap ik beneden. Gelukkig had ik mijn prothese aan en geraakte ik onmiddellijk recht. Eerst dacht ik dat er een ongeval voor de deur was gebeurd, maar toen merkte ik dat er iets gebeurd was in de badkamer.”

Freddy snelde onmiddellijk naar de trap om zijn vrouw en dochter te waarschuwen. “Mijn vrouw was ook wakker geworden van de knal, wellicht veroorzaakt door een probleem met de boiler. Ons ene dochter heeft een beperking en durft niet altijd gemakkelijk van de trap. Gelukkig lukte dat nu vrij vlot.” Terwijl het gezin op tijd buiten geraakte, breidde de brand in de badkamer zich al snel uit. “Een van onze hondjes was naar buiten gesneld, haar dochtertje zat nog binnen. Ik ging nog even terug naar binnen, maar merkte al snel dat het onbegonnen werk was om het diertje nog te redden. Daar lukte de brandweer gelukkig enkele minuten later in.

Blijven positief

Freddy werd na het voorval met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. “Maar ik mocht er al naar vier uur terug weg. Inmiddels worden we opgevangen bij onze andere dochter in Oostnieuwkerke”, aldus Freddy. Daar proberen hij, zijn vrouw en zijn dochter te bekomen van hetgeen er gebeurd is. “Inmiddels zijn we al weer bij onze positieven. De schade aan onze woning is erg groot. Het achterste gedeelte is er helemaal weg. De brand verwoestte onder andere de badkamer, een gang en verschillende koepels. Wellicht kunnen we er de eerste maanden niet terug.” Ondanks die tegenslag blijven Freddy en zijn gezin positief. “Het zijn maar bakstenen. Dit kon veel erger afgelopen zijn. Wat als die knal er niet zou geweest zijn? Dan waren we misschien alle drie in de brand gebleven.”