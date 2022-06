Fles ontsmettingsmiddel zorgt voor brand in stedelijke academie

Rond 22 uur dinsdagavond liepen bij de brandweer verschillende meldingen van een sterke brandgeur in de gebouwen van de stedelijke academie aan de Katelijnestraat binnen.

Ook was het automatisch brandalarm in werking getreden. Het korps van Brugge versterkt door het korps van Oostkamp gingen de gebouwen binnen. Op het gelijkvloers werd een brandhaard gevonden.

De brand was snel onder controle en de brandweer kon uitbreiding voorkomen. De oorzaak van de brand zou een fles ontsmettingsmiddel zijn die vuur vatte. Hoe dat is kunnen gebeuren wordt onderzocht.

Bij het uitbreken van de brand waren geen cursisten of leraars aanwezig. Door de interventie was er geen autoverkeer in de Katelijnestraat mogelijk.