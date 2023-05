Flat onbewoonbaar nadat bewoonster (86) potje van vuur vergeet te halen: “Het is niet meer gemakkelijk voor Gisèle om nog alleen te wonen”

Een flat van een appartementsgebouw in de Heilig-Hartstraat in Roeselare is onbewoonbaar nadat er donderdagavond een zware keukenbrand uitbrak. De bewoonster, een 86-jarige vrouw, geraakte tijdig uit haar flat. Zij werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw verbleef vorige week nog in het ziekenhuis na een val, maar besliste om toch nog terug te keren naar haar woonst.

De brandweer werd donderdag omstreeks 21.30 uur opgeroepen naar het grote appartementsblok achter het voormalige Spillebad in Roeselare. Daar was even voordien een grote brand uitgebroken in de keuken van het hoekappartement op het gelijkvloers. De bewoonster, een alleenstaande 86-jarige vrouw, had er een potje op het vuur uit het oog verloren. De vrouw geraakte tijdig buiten.

Bij aankomst van de brandweer waren er in de keuken al grote vlammen te zien en was er een serieuze rookontwikkeling. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade aan het appartement is echter groot. “Gelukkig is er geen impact op de omliggende appartementen”, aldus brandweerofficier Stefaan Vermeersch van de brandweer van Roeselare.

Toch nog terug naar huis

De 86-jarige bewoonster werd met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verbleef ze tot voor kort na een val. “Gisèle is een alleenstaande vrouw en het is niet meer zo gemakkelijk voor haar om nog alleen te wonen. Met enkele buren proberen we haar te helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen. Nadat ze recentelijk verschillende keren viel, hebben we haar aangeraden om naar een andere oplossing voor haar te zoeken. Ze wou toch nog van het ziekenhuis terugkeren naar huis”, aldus een mantelzorger.

De bewoonster verbleef al jarenlang in het appartement, maar zal nu gezien de grote schade wellicht niet meer kunnen terugkeren.