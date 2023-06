Fietsbatterij vat vuur in Oedelem

Maandagmiddag even voor 17 uur is in de garage van een woning in de Ruweschuurstraat in Oedelem een fietsbatterij die aan het opladen was spontaan in brand gevlogen.

De batterij van de fiets die in de garage van de woning was gestald, begon te knetteren en vatte vuur. De bewoners die thuis waren, roken een brandgeur en belden meteen de hulpdiensten. Die konden de brandende fiets gemakkelijk blussen en erger voorkomen. De schade viel al bij al nog mee, behalve de fiets en de oplaadinstallatie was er weinig schade. Het blijft opletten met het opladen van batterijen. Je laadt ze best niet onbewaakt op.