Felle rookpluim in Kortemark blijkt… vuurkorf op terras te zijn

De brandweer van Kortemark kreeg woensdagavond rond 18 uur een melding binnen van een mogelijke brand.

Een bewoner die in de Koutermolenstraat ter hoogte van de Schreveweg woont, merkte plots een felle rookpluim op. Er werd ook een brandlucht waargenomen. Waar de rook vandaan kwam, was niet meteen duidelijk. De brandweer snelde ter plaatse en had snel door dat het om loos alarm ging. De rook was al grotendeels verdwenen en bleek afkomstig te zijn van een vuurkorf op een terras die net opgestart was. Ook de politie kwam langs, maar hoefde dus niet tussenbeide te komen. (JH)