Felle brand verwoest rijwoning: “We vermoeden dat digitale meter de boosdoener is”

Dinsdagvoormiddag brak brand uit in een woning in de Voorzorgstraat. Niemand raakte gewond maar de woning viel volledig ten prooi aan de vlammen. Verschillende elementen wijzen in de richting van een elektrisch falen, waarbij de nieuw geïnstalleerde digitale meter de schuldige zou zijn. Een expertise moet evenwel nog uitsluitsel bieden.

“Dit wens je niemand toe!” Toegesnelde vrienden, familie en buren bieden troost aan de familie Hutin, nadat een korte maar erg krachtige brand hun woning tot as heeft gereduceerd. De melding bereikte de noodcentrale rond 8 uur ‘s morgens maar bij aankomst van de eerste brandweerploegen sloegen de vlammen al uit de woning.

“Onze woning is volledig gerenoveerd geweest, van boven tot onder en dit volgens de regels van de kunst. We hebben zelfs alles laten keuren door een externe firma want ons huisje? Dat was onze zekerheid voor de toekomst.” Met tranen in de ogen kijkt de familie naar de smeulende resten van hun woonst, verslonden door het vuur.

Hondjes onder de arm

“Ik was deze morgen aan het stofzuigen”, horen we van de dame des huizes. “Plots viel de stofzuiger uit. Ik dacht eerst nog dat hij stuk was maar toen merkte ik een brandgeur op. Mijn echtgenoot was al gaan werken en ik maakte onze dochter wakker. Zij zag hoe er rook van achter onze zetel kwam, daar waar onze elektriciteitskast zit. We dachten eerst nog dat er gewoon een zekering was gesprongen maar toen we de kast openden, zagen we de vlammen. We namen onze twee hondjes onder de arm en zijn naar buiten gelopen. De brandweer werd opgebeld maar in geen tijd stond alles in brand. Op amper enkele minuten tijd zijn we alles kwijt geraakt, ons volledige leven door het vuur verteerd.”

Crisiswoning

De toegesnelde hulpdiensten kregen de situatie dan wel snel onder controle, ze konden niet vermijden hoe de woonst tot een smeulende hoop as werd herleid. Al snel was er sprake van een elektrisch falen al is het voor de bewoners meer dan duidelijk wie de schuldige is. “Vorige week zijn ze een nieuwe, digitale meter komen installeren”, gaat de dame verder. “De installateur had de grootste moeite om alles op orde te krijgen en moest voortdurend bellen om hulp. We hadden meteen door dat het een rommelboeltje was en we hebben helaas gelijk gekregen.” Volgens Fluvius is de oorzaak van de brand evenwel nog niet bekend. Een expertise moet nog uitsluitsel brengen.

Ook burgemeester Eddy Lust kwam, duidelijk aangeslagen door de feiten, zelf ter plaatse. “Zowel de stad als de politie beschikken over speciale teams die slachtoffers van dergelijke feiten kunnen bijstaan”, liet hij optekenen. “We zullen deze mensen helpen en bijstaan, met het zoeken naar een geschikte crisiswoning als absolute prioriteit.”

De Voorzorgstraat werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten.