Felle brand vernielt vier woningen in Assebroek

In Assebroek, deelgemeente van Brugge, is dinsdagavond even over 18 uur een zware brand ontstaan aan een rijwoning. De vlammen verspreidden zich snel en in totaal raakten vier woningen beschadigd. Minstens twee huizen zijn onbewoonbaar. “Eén iemand moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

De brandweer werd even na 18 uur opgetrommeld voor een uitslaande brand in de Vrijheidsstraat in Assebroek. Daar was een dikke rookpluim te zien. Het was de buurman van het eerst getroffen huis die alarm sloeg bij de hulpdiensten. Ook in de rest van de straat hadden ze de brand snel opgemerkt. “Het was mijn vriendin die letterlijk onraad rook. Toen we achteraan buiten gingen kijken, zagen we de vlammen al over het dak slaan”, zegt Jürgen, die twee huizen verder woont.

Ravage

De politie sloot de straat af en evacueerde de bewoners van de omliggende woningen. En dat was nodig, want de brand in de rijwoning verspreidde zich snel. Het vuur sloeg snel over naar de aanpalende woning. Uiteindelijk kon de brandweer het vuur blussen, maar de ravage is wel groot. In totaal raakten vier huizen beschadigd. Minstens twee huizen moesten onbewoonbaar verklaard worden. “Eén iemand werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.



De bewoners van het huis waar de brand ontstond – oudere mensen – waren zwaar onder de indruk en kregen ter plaatse de nodige ondersteuning. Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur in hun keuken. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze omstandigheden waren.