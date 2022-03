Felle brand in loods van plantenkwekerij in Keiem relatief snel onder controle

In een grote loods met serre van een voormalige planten- of chrysantenkwekerij in de Dodepaardenstraat in Keiem bij Diksmuide is deze avond een zware brand uitgebroken. Dat ging gepaard met een grote zwarte rookontwikkeling die tot ver te zien was. Hoe groot de schade binnen is, werd nog niet duidelijk.

Het vuur werd ontdekt door de eigenaars zelf die in de bijhorende villa wonen in de Dodepaardenstraat tussen Keiem en Beerst. Er was toen al een flinke rookpluim te zien. Brandweerposten Diksmuide en Leke rukten massaal uit voor de industriebrand en vroegen al gauw de versterking van de tankwagen van post Koekelare. Bij hun aankomst stegen dikke zwarte rookpluimen op uit de loods. “Er was een hevige rookontwikkeling en daarom hebben we een alert verstuurd via sociale media gericht aan omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek.

“Het ging om een brand in een loods of serre van 1.000 vierkante meter groot. Er werd een gat gemaakt voor de ventilatie om de rook zoveel mogelijk te laten ontsnappen. Zo was er ook snel een beter zicht op de brand. Uiteindelijk was de brand vrij snel onder controle. De ploegen bleven nog een tijdlang ter plaatse om na te blussen en te ventileren.”

Chrysantenkwekerij

Wat de oorzaak is van de brand werd nog niet duidelijk. De site is een vroegere grote planten- en chrysantenkwekerij met bijhorende villa. Welke activiteiten er nu nog plaatsvinden is niet helemaal duidelijk. Ook burgemeester Lies Laridon van Diksmuide reed ter plaatse na de brandoproep. “De melding kwam meteen binnen van een zware rookontwikkeling en ik wou me ter plaatse vergewissen of er geen slachtoffers waren en of er eventueel noodopvang moest gezocht worden”, zegt Laridon.

“Dat bleek gelukkig niet het geval. De villa ligt nog enkele tientallen meters verwijderd van de loods en heeft geen hinder ondervonden van het vuur of de rook.” In de loods zouden vooral verschillende voertuigen en werkmateriaal gestaan hebben. Enkele, waaronder tractoren, konden door de eigenaars nog gered worden maar anderen zijn in de brand gebleven. Hoe groot de schade precies is werd nog niet duidelijk. Vooralsnog is er ook geen sprake van eventueel asbestgevaar. (JH)