Felle brand in loods naast camperplaats snel geblust

In de schaduw van de beroemde abdij Sint-Sixtus van Westvleteren brak woensdag even voor 10 uur brand uit in de loods naast het camperpunt van loonwerker Danny Vanquaethem (51).

“Ik was niet thuis, gelukkig heeft mijn vrouw de brand opgemerkt”, zegt Danny, die onmiddellijk naar huis reed. “De buren hadden al twee tractoren gered. Ik reed nog snel twee maaidorsers naar buiten en sloot de poort van de loods, zodat de brand zo weinig mogelijk zuurstof kreeg. ‘Blijf er alsjeblief af’, riep ik naar de campinggasten die wilden blussen.”

Rookhinder

Danny moesten buiten even bekomen, terwijl hij wachtte op de komst van de brandweer. “Tijdens het aanrijden merkten we al van kilometers ver rook op”, zegt Bart Couwet, kapitein van brandweerzone Westhoek, die de buurt via sociale media opriep om ventilatie uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten bij rookhinder.

“Doordat de poort dichtgeschoven was, ontsnapte de rook vooral via doorzichtige dakplaten uit kunststof, die weggesmolten waren door de hitte. De brand was plaatselijk uitslaand, maar we kregen het vuur snel onder controle.”

Kortsluiting

De brand vernielde gereedschap en werktuigen in de onderhoudshoek van de loods. “Het was heel spectaculair door die korte en hevige vlammen, maar door de poort tijdig te sluiten, raakte het vuur niet tot bij de andere landbouwmachines, waaronder een balenwikkelaar en zaaimachines. Gelukkig kregen we de dorsers en tractoren tijdig buiten”, aldus Danny.

“Ik raakte wel bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis voor een controle. Toen ik weer thuiskwam, hoorde ik dat de brand wellicht veroorzaakt is door een kortsluiting. Ik ben enorm geschrokken, maar al bij al valt alles nog mee. Ik dank iedereen voor de hulp.” (TP)