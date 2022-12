Felle brand in lege varkensstal in Bovekerke richt veel schade aan

Een hevige en uitslaande brand heeft woensdagavond veel schade aangericht in een varkensstal in het landelijke Bovekerke, deelgemeente van Koekelare. Het ging om een grote varkensstal maar er waren gelukkig geen dieren meer aanwezig. Volgens de eerste vaststellingen is er ook geen gevaar voor asbest in de omgeving.

De bewoners van de boerderij in de afgelegen Moervijverweg in Bovekerke waren thuis toen rond 20.10 uur de brand werd opgemerkt. Op dat moment was er al veel rook te zien buiten de grote varkensstal. Die meet ongeveer 80 op 20 meter. De bewoners belden meteen de hulpdiensten waarna de eerste brandweerploegen ter plaatse reden. Zij werden meteen geconfronteerd met een reeds hevige uitslaande brand. Daarom werd onmiddellijk versterking opgeroepen.

Vijf tankwagens

“Naast een extra autopomp hadden we vooral nood aan extra tankwagens om heel wat bluswater ter plaatse te krijgen”, zegt kapitein Filip Vandenberghe van post Diksmuide. “Het meest dichtstbij zijnde aftakpunt voor water lag immers al 300 meter verder en ter plaatse was er geen mogelijkheid om water op te pompen. Daarom kwamen naast de tankwagen van Koekelare ook die van Diksmuide, Torhout, Lichtervelde en Hooglede ter plaatse. Er werd ook een extra officier ter plaatse opgeroepen om het tankwagencircuit te begeleiden. Zelf hadden we de brand in ongeveer een uurtje onder controle. We konden verhinderen dat het vuur uitbreiding nam over de hele stal. Ongeveer de helft van de stal, zo’n 40 meter in totaal, is verloren gegaan door de brand. De vlammen sloegen over een groot gedeelte door het dak dus de schade is wel aanzienlijk. Gelukkig bleek de varkensstal leeg te zijn en waren er dus geen dieren meer aanwezig.”

Geen asbestgevaar

De brand werd vermoedelijk veroorzaakt bij een vuurhaard in brandbaar materiaal dat nog binnen lag maar daar is geen zekerheid over. Door de zware brand werd de procedure vervuilde kledij voor de brandweer opgestart net als de procedure asbest. Het dak van de varkensstal bestond immers uit golfplaten. “Er werd advies ingewonnen bij de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS)”, vervolgt kapitein Vandenberghe. “Het is niet duidelijk of het dak wel of geen asbest bevat. Volgens de eerste vaststellingen ter plaatse werden in de omgeving van de stal geen asbest gevonden. Als dat al aanwezig was zal het ter plaatse neergevallen zijn in het vuur.” Er is dus geen gevaar voor de omgeving. De brandweer bleef de hele avond ter plaatse voor de bluswerken. (JH)