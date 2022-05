Felle brand in keuken van Proxy Delhaize in Zarren

In de Proxy Delhaize op het Zarrenplein in Zarren bij Kortemark is woensdagochtend een ernstige brand uitgebroken.

Het vuur ontstond volgens de eerste berichten in de keuken naast de winkel. Het werd opgemerkt door de eerste werknemers die aan de slag gingen. Zij sloten de deur af en belden de hulpdiensten. Er is een felle rookontwikkeling op het plein zelf. De brandweer brak een garagepoort open waar de goederen van de winkel gestockeerd worden om zo de keuken te kunnen bereiken. Uit die ruimte steeg een grote zwarte rookwolk op. Vervolgens werd ook de inkomstdeur van de winkel zelf opengebroken en ook uit de winkel kwam veel rook.

De supermarkt zal vandaag, woensdag, niet kunnen openen en wellicht zullen zowat alle voedingswaren door de felle rook vernietigd moeten worden. Mogelijks zal de winkel zelfs langer gesloten worden. Brandweer en politie zijn ter plaatse en in de buurt is er wat verkeershinder. Gewonden vielen er niet. (JH)