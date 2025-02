Felle brand in kamer van achterbouw in Torhout

Bij een felle brand in een kamer van een achterbouw van een woning in Torhout raakte de hele ruimte binnen vernield. Toen de brandweer aankwam bleek een oudere bewoner nog binnen te zitten en die werd snel door de brandweer geëvacueerd. Hij bleef ongedeerd.

De brand ontstond rond 14 uur in een gerenoveerde rijwoning in de Kasteelstraat in het centrum van Torhout. Het was een buurman die achteraan de tuin de felle rookontwikkeling opmerkte en rook vanuit het dak zag komen. Er hing ook een sterke brandgeur. Die buurman belde de hulpdiensten op. De brandweer van Torhout en post Brugge waren snel ter plaatse.

“Bij onze aankomst bleek nog een bewoner, een wat oudere anderstalige man, binnen te zitten”, zegt brandweerkapitein Marc Degrieck van post Torhout. “Hij leek zich niet goed bewust te zijn van de brand en die man hebben we snel naar buiten gehaald. Hij kreeg een medische check-up, maar was ongedeerd. We konden het vuur binnen snel te lijf gaan. Dat vuur woedde in een kamer van een achterbouw. Wat er precies brandde, weten we niet zeker, maar de hele kamer is vernield. Gelukkig was de deur naar de woning vooraan dicht zodat er daar geen brandschade is.”

In het huis hing wel veel rook en daarom werd langdurig geventileerd. Daarna deed de brandweer metingen om te zien of de bewoners, een gezin met twee jonge kinderen en de schoonouders van de vrouw, er konden blijven wonen. Dat was wel het geval. Tijdens de bluswerken werd de Kasteelstraat afgesloten voor alle verkeer. (JH)