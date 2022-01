Familie rouwt om Kris (35) die leven liet in brand: “Hij was te goed voor deze wereld”

Een zware woningbrand in de Kleine Bruanestraat in Roeselare kende zaterdagmorgen een fatale afloop. Iets na 4 uur brak in de rijwoning Kris Claerboudt brand uit. De 35-jarige man overleefde het drama niet. “Hij was net aan de betere hand nadat hij een tijdje diep had gezeten”, vertelt zijn stiefvader geëmotioneerd.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kris Claerboudt was zaterdagmorgen iets na 2 uur thuisgekomen van zijn nachtshift bij voestalpine Sadef, een metaalbedrijf in Hooglede, waar hij al twaalf jaar bij de nachtploeg werkte. Een tweetal uur later sloeg het noodlot toe.

“Ik was rond half twee al eens wakker geworden, maar toen was er nog niets aan de hand”, getuigt zijn buurvrouw die in een appartement vlak naast de woning van Claerboudt woont. “Rond 4 uur werd ik echter opnieuw wakker omdat mijn bed aan het trillen was. Ik dacht aanvankelijk dat ik aan het dromen was, tot ik plots ook geknetter hoorde. Eerst dacht ik aan een waterlek, maar toen ik ook een brandgeur rook, verwittigde ik de hulpdiensten. Al zag ik aanvankelijk geen vuur. Daarom dacht ik eerst dat de brand misschien in het funerarium onder mijn appartement was”, gaat de buurvrouw verder.

Deur intrappen

Dat bleek evenwel niet het geval. “Toen ik buiten kwam riep een man van bpost, die aan kwam gelopen, me toe dat het huis naast het funerarium aan het branden was. Ondertussen zag ik zelf ook de vonken en vlammen van achter het gebouw komen. De man van bpost probeerde nog de deur van het brandende gebouw in te trappen, maar tevergeefs”, zucht ze.

Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak en had het vuur al vernietigend uitgehaald. Het duurde meer dan twee uur voor de brandweer het vuur kon blussen en ook zaterdagochtend moesten ze nog nablussen. Het huis is nagenoeg volledig uitgebrand. Wellicht is het vuur accidenteel ontstaan in de keuken. Claerboudt werd dood aangetroffen aan de voordeur.

De brandweer kon het vuur uiteindelijk blussen, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. © Tjorven Messiaen

Verhuizen

Een ferme klap voor Luc Vandenbussche, de stiefvader van Claerboudt. “Kris was echt een goede jongen. Te goed voor deze wereld”, vertelde hij terwijl hij zijn tranen verbeet. “We hadden een erg goede band. Als ik hem iets vroeg, deed hij dat voor mij.” VandenBussche woonde bij Claerboudt, maar ging naar goede gewoonte in het weekend naar zijn vriendin. Die had hij leerde kennen nadat de moeder van Claerboudt elf jaar geleden overleed. “Ik heb hem vrijdagmorgen nog gezien. ‘Tot maandag’, zei ik hem. Hij lachte en zei dat we elkaar inderdaad maandag dan wel weer zouden zien. Dat zal nu niet het geval zijn”, snikte VandenBussche.

Wat het voorval nog dramatischer maakt: Claerboudt en VandenBussche zouden over enkele weken verhuizen naar een ander huis in Gits. Ook was Kris net weer een tijdje aan de betere hand, nadat hij volgens Vandenbussche een tijdje diep gezeten had. “Hij volgde therapie en dat leek echt wel geholpen te hebben. De laatste tijd zag hij het net terug helemaal zitten. Maar net nu hij uit die mindere periode geklommen was, gebeurt dit. Ik ben echt sprakeloos. Hij ging dit jaar 36 jaar worden. Dit is zo spijtig”, besloot Vandenbussche.

(Tjorven Messiaen)