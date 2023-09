Explosie in elektriciteitscabine zet honderden gezinnen zonder stroom

Door een explosie in een elektriciteitscabine langs de Brugsebaan op de grens van Pittem met Ardooie moesten honderden gezinnen in Ardooie en Pittem het dinsdagmiddag enkele uren zonder elektriciteit doen.

Het probleem ontstond kort voor de middag. Op wandelafstand van de Rysselende Molen deed zich een explosie voor in een elektriciteitscabine. Daardoor ontstond er ook een kleine brand in de cabine. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, maar door het voorval zaten een groot deel woningen in Ardooie en verschillende gezinnen in Pittem zonder stroom.

Ook de verkeerslichten aan het kruispunt van de Brugsesteenweg met de N37 werkten een tijdlang niet waardoor er gevaarlijke situaties ontstonden. Verschillende medewerkers van Fluvius kwamen onmiddellijk ter plaatse om het probleem op te lossen. Omstreeks 15 uur was de situatie helemaal opgelost en konden alle omwonenden terug rekenen op elektriciteit.