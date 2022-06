Even paniek voor brand in zorgresidentie De Eglantier

Even paniek in de Wevelgemse Koperdraadstraat, toen de brandweer moest uitrukken voor een brand in zorgresidentie De Eglantier. Uiteindelijk bleek het te gaan om een smeulende sigaret. 1 persoon werd voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

De oproep, die de noodcentrale kort voor 13 uur bereikte, zorgde er meteen voor dat een indrukwekkend aantal mensen en middelen ter plaatse werd gestuurd. “We kregen de melding dat er brand was uitgebroken in een gebouw bestaande uit serviceflats”, klonk het in een verklaring van de brandweer. “In dergelijke gevallen zenden we meteen de nodige mensen ter plaatse en intern werd het evacuatieprotocol opgestart. 84 mensen, allen op leeftijd, moesten dus hun flat verlaten. Eenmaal ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen en werd de evacuatie meteen stopgezet.”

Naar de verantwoordelijke voor de brand moesten de spuitgasten alvast niet lang zoeken. “Iemand moet een sigaretje hebben gerookt in de ondergrondse parkeergarage, waarna hij of zijn de peuk in een bloembak heeft gegooid”, horen we. “Dat is beginnen roken en die rook heeft zich wat in het gebouw verspreid. Uiteindelijk volstond een emmer water om de interventie tot een einde te brengen. Natuurlijk waren de mensen wat aangedaan van het tumult en werden ze allemaal gecontroleerd door onze medische medewerkers. 1 persoon, die in de garage heeft proberen te helpen, werd op zijn adem gepakt en was erg emotioneel. We besloten dan ook, gelet op zijn leeftijd, om hem naar het ziekenhuis over te brengen voor een controle.”