Evacuaties in assistentiewoningen D’Arke Nieuwpoort na kleine brand in keuken

In een van de assistentiewoningen van D’Arke in de Canadalaan in Nieuwpoort ontstond vrij kort na de middag een brand. Een twintigtal bewoners werden even geëvacueerd maar alles was snel onder controle.

Het was vrijdag rond 13.40 uur toen er plots een vrij aanzienlijke rookontwikkeling werd opgemerkt in een van de woningen. Er werd gedacht aan een bevestigde brand in een van de 24 assistentiewoningen. De brandweer werd massaal opgeroepen en de posten van Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne snelden met de politie ter plaatse. “Intussen werden de aanwezige bewoners van de assistentiewoningen geëvacueerd en naar buiten gebracht”, zegt Evelien Legein van de stad Nieuwpoort.

“De brandweer was snel ter plaatse en had alles ook snel onder controle. In een van de woningen bleek dat een dame een snijplank op de kookplaat was vergeten en daardoor brand ontstond. De vrouw was inmiddels al vertrokken waardoor de rook zich verder verspreidde in de woning en het brandalarm afging. De brandweer kon het vuur snel blussen en ventileerde daarna het gebouw. De schade bleef beperkt tot de kookplaat zelf. De bewoners mochten snel terugkeren.” Ook de hulpdiensten konden daarna snel terugkeren. (JH)