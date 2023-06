Erger voorkomen na brand in vuilniscontainer

Bij een brand in een vuilniscontainer in de Langemarkstraat in Merkem werd maandagavond erger voorkomen. Dankzij het ingrijpen van de bewoonster en de brandweer sloeg het vuur niet over.

De brandweer werd maandagavond rond 19.20 uur verwittigd dat er een brand was aan een woning in de Langemarkstraat in Merkem bij Houthulst. Er werd daar een kleine ontploffing gehoord buiten waarna er vuur zichtbaar was. De brandweerposten van Houthulst/Merkem en Langemark rukten uit.

“Ter plaatse bleek het te gaan om een afvalcontainer die in brand stond”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser. “De oorzaak daarvan is onbekend. De container stond buiten tegen de schutting aan het huis vlakbij een container. Bij onze aankomst had de bewoonster de grootste vlammen al onder controle gekregen waarna wij de rest afblusten. Zo kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg. Enkel de afvalcontainer zelf en een van de elementen van de schutting brandden uit.” De interventie was snel afgelopen. (JH)