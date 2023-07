Enorme ravage na botsing truck en bestelwagen: één dode, drie woningen in brand

In de Rijselstraat in Wijtschate gebeurde omstreeks 8.30 uur dinsdagochtend een aanrijding tussen een vrachtwagen gevuld met hout en een bestelwagen. Daarbij viel een dode.



In de straat kwam het op het kruispunt tot een botsing tussen een truck en een bestelwagen. De vrachtwagen reed op de N336 vanuit de richting Komen richting Ieper. De bestelwagen, die uit de richting van Mesen kwam, stak over op het kruispunt met de Komenstraat.

Beide voertuigen vatten vuur en dat sloeg over naar drie huizen. Hoe de aanrijding kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de bestelwagen is ter plaatse overleden. De bestuurder van de vrachtwagen, een man uit Komen geboren in het jaar 1977, werd zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer was – langs beide kanten van de taalgrens – massaal aanwezig. De situatie is momenteel onder controle. Twaalf buurtbewoners worden opgevangen in een nabijgelegen zaal in Mesen. Heuvelland zorgt voor noodwoningen voor de betrokkenen. De Rijselstraat zal vermoedelijk voor de rest van de dag afgesloten zijn voor alle verkeer.

Het parket kwam ter plaatse en heeft een verkeersdeskundige en een wetsarts aangesteld.