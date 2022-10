Enkele huizen even zonder stroom na brand aan verlichtingspaal in Torhout

Enkele woningen in de Gavervijver in Torhout zaten woensdagnacht zonder stroom nadat er brand ontstond in een verlichtingspaal in de straat. Fluvius kwam ter plaatse om het euvel te verhelpen.

Een bewoner van het doodlopende stuk van de Gavervijver, een straat tussen de Driekoningenstraat en Oude Gentweg, belde even voor 2 uur de hulpdiensten op. De man was wakker geworden van zijn loeiende alarm en stelde vast dat hij geen stroom meer had. Hij rook buiten ook een verbrande geur op.

Zowel de brandweer als de politie werden verwittigd en kwamen ter plaatse. De politie arriveerde eerst en stelde vast dat meerdere huizen in de straat zonder stroom zaten. Ze merkten ook op hoe er vonken kwamen uit een verlichtingspaal, wat wellicht de verbrande geur veroorzaakte.

Hersteld

Intussen was ook de brandweer aangekomen maar veel konden zij niet ondernemen. De verlichtingspaal had vuur gevat maar moest niet meer gedoofd worden. Fluvius werd verwittigd die ter plaatse kwam om de paal te herstellen. Enkele huizen zaten daardoor een tijdlang zonder stroom.

(JH)