Enkele bejaarde bewoners zijn na brand in Brugse assistentiewoningen al terug thuis

Enkele bewoners van de assistentiewoningen langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge zijn, na de brand van dinsdagavond, inmiddels kunnen terugkeren naar hun flat. Voor de overigen is opvang gevonden.

“We hebben voor alle bewoners opvang gevonden”, zegt Minou Esquenet, waarnemend Brugs burgemeester. “Enkele zijn door hun kinderen opgevangen, alle andere zijn terecht gekund in andere woonzorgcentra of serviceflats in Brugge, afhankelijk van hun toestand natuurlijk.”

“De brandhaard situeerde zich gisteren op de tweede verdieping, daar is men momenteel nog volop aan het poetsen en herstellen, maar de bewoners van de eerste verdieping zijn al kunnen terugkeren naar hun eigen flat.”

Kordaat

Minou Esquenet wil iedereen die hulp heeft geboden, van de brandweer en politie tot de ambulanciers, en de mensen van de medische interventie en van de noodplanning uitdrukkelijk danken voor hun grote betrokkenheid en inzet dinsdagnacht en woensdag: “Dank zij hun kordate maar zeer vriendelijke aanpak voelden de bejaarden en hun families zich altijd veilig en waren ze rustig, in het vertrouwen dat er goed zorg voor hen werd gedragen.”

De brand in de assistentiewoningen langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge ontstond disndagnacht. De hulpdiensten konden alle 21 bewoners tijdig evacueren. Het medisch rampenplan werd afgekondigd. Eén bewoner werd afgevoerd met tekenen van een CO-vergiftiging. Ook één hulpverlener werd overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Families

De bewoners van de assistentiewoningen werden eerst overgebracht naar een opvangcentrum in de buurt, waar psychosociale hulpverleners hen opvingen. “Samen met de hulpverleners namen we zelf contact op met de families van de bewoners. We zorgden ervoor dat iedere bewoner terecht kon bij familie, in een andere zorginstelling in de omgeving of in een ziekenhuis in de regio”, zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet.

Het zal wel nog lang duren eer de tweede verdieping van het gebouw opnieuw in gebruik zal kunnen genomen worden.

