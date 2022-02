Emmer met smeulende pellets uitgebrand naast terras horecazaak in De Panne

De brandweer en politie werden in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een buitenbrand op de Markt in De Panne. Rond 1.20 uur kregen de hulpdiensten een oproep dat een vuilnisbak aan het branden is.

Een politiepatrouille stelde vast dat er net buiten het terras van een horecazaak een hoopje smeulende substantie lag en voor rookontwikkeling zorgde. De brandweer kon in enkele minuten de smeulende substantie afkoelen.

Het ging om een hoopje pellets. Diezelfde pellets werden teruggevonden in de terraswarmers die net naast de plek van de brand staan. Tussen de assen herkenden de hulpdiensten de resten van een plastieken emmer.

Zowel de brandweer als de politiediensten zijn van voordeel dat het om en accidentele brand gaat, wellicht door tijdens het opruimen van het terras de smeulende pellets in de emmer uit te gieten. De plaats kon snel verlaten worden.

(JH)