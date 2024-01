“Elke dag opnieuw voelen we die pijn”: Marc en Linda kunnen nachtmerrie bijna afsluiten, maar eerst nog hun uitgebrande gebouw leeghalen

Nog een paar dagen alles geven en dan kunnen Marc Haverals en Linda Vanthournout eindelijk het drama dat hen enkele jaren geleden overkwam afsluiten. Drie jaar nadat een zware brand hun woonst en hun telecomwinkel in Lombardsijde bij Middelkerke verwoestte is er eindelijk nieuws: het pand wordt binnenkort afgebroken. Maar eerst moeten ze nog alles leeghalen en dat is een huzarenstukje. “We staan er dan ook helemaal alleen voor”, klinkt het.

Ze zijn al enkele dagen aan het werk en er is nog werk voor enkele dagen, maar er is eindelijk licht aan het einde van een tunnel waar ze meer dan drie jaar door stapten. Op 27 september 2020 werd het koppel geconfronteerd met een allesverwoestende – en dat mag je best letterlijk nemen – brand. Al tientallen jaren baatte het koppel een telecomwinkel uit in de Lombardsijdelaan in Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke. Tot een brand hun levenswerk met de grond gelijkmaakte.

Veel vragen

Op vandaag zitten ze nog steeds met veel vragen. “We weten nog steeds niet wat de oorzaak van de brand was”, zegt Marc. “We zullen het wellicht nooit weten. We waren haast altijd thuis, maar een keer waren we weg en net op dat moment breekt er brand uit bij ons. Is er kwaad opzet in het spel geweest? Was het een accidentele brand door een kortsluiting? Die antwoorden blijven ze ons tot op vandaag schuldig.”

Het koppel ging kort na de brand aan de overkant van het uitgebrande gebouw wonen in een pand die werd ingericht als vakantiewoning. “We wonen daar nog steeds en kijken elke dag op het gebouw waar we ons levenswerk hadden opgebouwd”, duidt Marc. “Elke dag opnieuw voelen we die pijn.”

Pand leegmaken

Sinds Nieuwjaar is het koppel haast elke dag aanwezig in hun oude pand. Er werd immers een compromis getekend met een investeerder die het pand zal afbreken. In dat compromis staat dat het onroerend goed werd aangekocht en niet het roerend goed. “Dus moeten we alles leeghalen en dat brengt heel veel herinneringen aan vroeger naar boven”, vertelt Linda. “De werken gaan gepaard met heel wat tranen, maar we moeten hierdoor. Dit is de laatste stap alvorens we deze nachtmerrie kunnen afsluiten. Geloof me: we willen dit echt wel kunnen afsluiten. Elke dag moeten we onszelf oppeppen om erin te vliegen, maar het moet.”

Geen hulp

Het koppel staat er dan ook helemaal alleen voor. “Er werden al vijf containers materiaal weggehaald die we eigenhandig hebben gevuld”, legt Marc uit. “Daarnaast werd ook al zes ton oud ijzer weggehaald. Je moet weten dat alles nog aanwezig was zoals het achtergelaten werd na de brand. Het is een huzarenstukje, zeker omdat we moeten het allemaal alleen moeten doen. Onze vrienden zijn allemaal gaan werken en die kunnen onmogelijk zomaar verlof nemen. Maar het lukt: stap per stap.”

En zo komt binnenkort een einde aan de telecomwinkel van het koppel. “Ergens zullen we blij zijn als het pand eindelijk tegen de vlakte gaat, maar daarmee gaan ook veel herinneringen mee tegen de vlakte. Ach ja, het is goed dat er een einde komt, maar in onze hoofden zal het altijd blijven spoken. Je levenswerk in vlammen zien opgaan is iets wat je nooit te boven komt”, besluiten Marc en Linda.