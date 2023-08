Elektrische fiets vat vuur tijdens rit in Ieper: “Plots zag ik een rookwolk achter mij”

Op weg van zijn werk naar huis werd Ieperling Mathijs Guerboo (23) geconfronteerd met brand op zijn elektrische fiets.

“Plots zag ik een rookwolk achter mij”, vertelt de jongeman. “Ik ben gestopt aan mijn huis in de Ieperse Velodroomstraat en controleerde mijn fiets. De rook kwam uit mijn batterij. Ik haalde hem eruit en legde de batterij op straat.”

Brandblussers

“Met brandblussers van mij en mijn vader zijn we beginnen blussen, maar de batterij stopte niet met branden. Er bevonden zich wagens, woningen en mensen vlakbij. Voor hetzelfde geld ontploft dat ding plots, je meet maar nooit.”

Voor de veiligheid nam Mathijs even voor 16.30 uur contact op met Brandweer Westhoek, die de bluswerken kwam overnemen en het wegdek reinigde.



De batterij werd in een emmer water gestopt. Tijdens de brandweerinterventie was de Velodroomstraat even moeilijk toegankelijk voor het verkeer vanuit de Haiglaan.

“Mijn fiets is drie jaar oud en ik bracht hem één keer per jaar binnen bij de fietsenmaker voor onderhoud”, aldus nog Mathijs. (TP)