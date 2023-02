Elektrische fiets vat om onduidelijke reden vuur langs de Warande in Elverdinge

Vrijdagavond rond 16.40 uur werd brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand langs de Warande in Elverdinge. Een elektrische fiets dat in de garage stond, had om onduidelijke reden vuur gevat.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de garage, in de woning is er geringe rookschade. De bewoners werden preventief meegenomen voor een check-up naar het Jan Ypermanziekenhuis omdat ze toch wat rook ingeademd hadden terwijl ze de brandende fietsen en hun voertuig wilden buitenzetten. (DBI)