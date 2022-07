Elektrisch voertuig vat vuur op bedrijventerrein in Oostende

Politie en brandweer kregen maandag omstreeks 15.30 uur een melding van een brandend voertuig in de Zandvoordestraat in Oostende. Het voertuig stond geparkeerd op een bedrijventerrein.

Volgens de politie gaat het om een elektrische wagen. De wagen vatte om onbekende reden vuur. Of de wagen op dat moment aan het opladen was, is voorlopig niet duidelijk. “De brandweer kwam ter plaatse om het voertuig te blussen, wat uiteindelijk ook gelukt is”, duidt politiewoordvoerder, Timmy Van Assche. “Het is nu wachten op de takeldienst om de wagen te takelen. Er bestaat immers een procedure om elektrische wagens die vuur gevat hebben minstens 24 uur lang onder te dompelen in een bak water, totdat het gevaar geweken is.”

De zandvoordestraat bleef enkele uren afgesloten tot de wagen getakeld was. “Er werd een verkeersomleiding voorzien. De politie zette de straat af en hield een oogje in het zeil”, aldus Van Assche.