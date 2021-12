Elektriciteitskast vat vuur, brand slaat over naar bovenverdieping

De brandweer moest donderdag omstreeks de middag een uitslaande brand langs de Lichterveldsestraat in Beveren, op de grens met Ardooie, blussen.

In de garage van een woning was nabij een elektriciteitskast een brandje uitgebroken. Het vuur sloeg over naar de bovenverdieping, maar kon uiteindelijk snel geblust worden.

Door een alarm dat afging werd de zaakvoerder van een tuinbouwbedrijf op de hoogte gebracht van de brand. In de woning, waar normaal gezien seizoensarbeiders huizen maar waar nu niemand aanwezig was, was even voordien een brand ontstaan.

“Het vuur ontstond in de garage nabij een elektriciteitskast. De brand sloeg over naar een grasmaaier. Uiteindelijk bereikten de vlammen ook de bovenverdieping waar de vlammen uit een raampje sloegen, aldus Johan Vandeputte, brandweerofficier van de brandweer van Ardooie. De brandweer snelde onmiddellijk ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle.

“De schade in de woning is wel aanzienlijk. Zo is er in het ganse gebouw serieuze rookschade”, aldus de brandweerofficier.