Elektriciteitskast in ondergelopen kelder van appartementsgebouw zorgt voor rookontwikkeling

Dinsdagnamiddag werden de hulpdiensten naar de Wilgenlaan in Menen gestuurd. Volgens de melder stond er een appartementsgebouw in brand. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een pruttelende elektriciteitskast.

De afgelopen dagen stonden, voor het gros van de regio, in het teken van wateroverlast. Ook in Menen kreeg men er vandaag mee te maken, dan wel niet op de manier waarop men zou gaan denken. “Rond 13.30 uur kregen onze diensten melding van brand in een appartementsgebouw in de Wilgenlaan”, klonk het bij de officier ter plaatse. “Zowel ploegen uit Menen als die uit buurgemeente Geluwe raasden ter plaatse. Eenmaal in de Wilgenlaan merkte men al snel dat er van brand geen sprake was.”

De spuitgasten zagen wel dat er rook uit de kelders van het appartementsgebouw kwam, vuur was er dan weer niet. “De kelders stonden onder water en het water had de elektriciteitskast bereikt. Dat moet een soort van kortsluiting hebben veroorzaakt, wat meteen ook de rook verklaarde. Onze mensen hebben de kelders leeggepompt en samen met technici van Fluvius werd een controle uitgevoerd. Niemand moest worden geëvacueerd.”

Niemand raakte gewond en ook de hinder bleef beperkt. De inwoners van het getroffen blok kregen te kampen met een korte elektriciteitspanne.