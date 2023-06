Vrijdagmiddag even voor 14 uur merkten passanten in de Noordzandstraat en Beenhouwerstraat in centrum Brugge rook op die uit de keldergaten van een immokantoor kwam.

De brandweer had de brand in een elektriciteitskast van de lift snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de liftinstallatie en wat water in de kelder. Tijdens de bluswerken werd de Noordzandstraat afgesloten voor alle verkeer. Niemand raakte gewond.

De opgelopen schade zal door een lifthersteldienst verholpen moeten worden.