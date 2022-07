Eigenares kapsalon voorkomt erger bij brand in achterkamer

Dinsdagmiddag brak brand uit in een achterkamer van een Oostends kapsalon langs de Nieuwpoortsesteenweg. Drie personen die op dat moment aanwezig waren, werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur ontstond omstreeks 15.45 uur op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg met de Toekomststraat. Het vuur ontstond in een achterkamer van kapsalon Z-line. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien de brandweerkazerne zich om de hoek bevindt. “Bij aankomst viel het op dat er veel rookontwikkeling was”, duidt luitenant Roemer Vanhoutte van brandweerpost Oostende.

Het vuur ontstond aan een elektrisch dekentje dat meteen ook de zetel waarop het lag deed branden. “De eigenares had zelf al een bluspoging ondernomen en raakte daarbij verbrand. Haar ingrijpen heeft ervoor gezorgd dat de brand even op ‘pauze’ gezet kon worden. Na aankomst hebben we de brand zelf nog geblust en hebben we de zetel buiten gehaald”, aldus de brandweerluitenant.

De brandweer had het vuur snel onder controle. “De vrouw die brandwonden aan de armen opliep raakte lichtgewond en inhaleerde ook rook, net als twee andere aanwezigen in het pand. “Zowel de vrouw als de twee andere aanwezigen werden naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar de verwondingen vallen al bij al goed mee”, aldus Vanhoutte.

Na ventilatie werd het pand terug vrijgegeven. De ruimte zelf liep minieme schade op.