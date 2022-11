Eigenaars ‘Tuin van de toekomst’ zien tuinhuis in vlammen opgaan na zware brand: “Gelukkig bidon benzine buiten laten staan”

Op zaterdagavond 19 november werd een tuinhuis volledig vernield bij een zware brand in de Lostraat 7. Vermoedelijk lag de houtkachel aan de basis van het jammerlijke gebeuren. Bewoners C.S. en M.J.V., die in mei een boek uitbrachten over hun ‘Tuin van de toekomst’ kwamen met de schrik vrij. “Ons huis en de tuin bleven gelukkig gespaard.”

Een voorbijganger ontdekte zaterdagavond iets na 22.00 uur een grote rookpluim in de Lostraat en contacteerde meteen de hulpdiensten. De bewoners ontdekten niet veel later dat hun tuinhuis in lichterlaaie stond. “Onze elektriciteit viel uit en we merkten meteen dat er iets niet klopte”, vertelt C.S.

“Mijn vrouw en ik gingen naar buiten en zagen een felle brand achteraan in de tuin. We wilden de brandweer bellen, maar die bleek al onderweg. Niet veel later waren ze al ter plaatse. We waren erg opgelucht dat er zo snel hulp arriveerde.”

Toen de spuitgasten van post Meulebeke en Tielt in de Lostraat aankwamen, sloegen de vlammen meters hoog uit het dak van het tuinhuis. “De eigenaars hadden al met een blusapparaat erger proberen voorkomen, maar er was weinig te beginnen tegen de uitslaande brand. Die woedde namelijk al een tijdje dus moest er heel wat water aan te pas komen om de vlammen klein te krijgen”, reageerde de officier.

Gasfles en benzine

De pompiers vermoeden dat de houtkachel aan de basis van de brand lag. “Er stond ook een elektrische fiets in het tuinhuis, maar de kans dat die de vlammen veroorzaakt heeft, lijkt ons klein.” Ondanks dat de brand vrij snel onder controle was, moest er heel wat nageblust worden. “Er lag namelijk heel wat hout opgeslagen. Bovendien stond er een gasfles in het tuinhuis en een bidon benzine vlakbij, maar we hebben bijkomende risico’s kunnen vermijden.”

De brandweer bleef tot 02.00 uur ’s nachts nablussen. Dankzij de alerte reactie van de voorbijganger en de snelle respons van de hulpdiensten bleef de schade beperkt. Het aangrenzende tuinhuis van de buren liep wel lichte averij op.

Boek

“Het is een heel trieste zaak, maar gelukkig bleef ons huis en de tuin gespaard”, vertelt M.J.V. “In het tuinhuis stonden heel wat machines en ander werkmateriaal. Dat gebruikten we om onze wereldberoemde tuin mooi te houden. Ze komen namelijk van Amerika en Australië onze hof bezichtigen.”

“De schade aan het materiaal is enorm”, vervolgt echtgenoot C.S. “Gelukkig heb ik de bidon benzine buiten laten staan.” Het koppel bracht in mei van dit jaar een boek uit over hun 45-jarige en bijzondere tuin getiteld ‘Lostraat 7’, met onder meer artistieke foto’s van het exterieur doorspekt met de kunstwerken van M.J.H.

(LV/ Foto LV)