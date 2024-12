Eigenaar wil kippen met wat warmte beschermen tegen vrieskou, maar kippenhok vat vuur

Woensdagavond even voor 20 uur brak brand uit in een kippenhok dat stond opgesteld in de tuin van een woning in de Hommels in Beernem.

De eigenaar van de kippen wilde met een warmtebron zijn dieren tegen de vrieskou beschermen maar dat liep mis. Het kippenhok vatte vuur. De eigenaar kon de brand nog voor de aankomst van de brandweer zelf blussen. Enkele kippen liepen brandwonden op maar werden door de eigenaar liefdevol verzorgd. De brandweer deed nog een inspectie maar diende verder niet tussen te komen.

