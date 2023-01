Eigenaar van wagen die op oudejaarsnacht uitbrandde in Westkerke voorkwam erger door brandende wagen te verplaatsen

“Volgens de politie en brandweer heb ik erger voorkomen door mijn wagen te verplaatsen.” K.D (26) uit Gistel verplaatste tijdens de overgang van oud naar nieuw nog op het nippertje zijn wagen, weg van het gebouw, toen vuurwerk onder de wagen opnieuw begon te smeulen. Twee wagens brandden uit en een derde liep zware schade op.

K.D. had samen met zijn schoonfamilie parochiezaal Sint-Audomarus in Westkerke, deelgemeente van Oudenburg, afgehuurd om de overgang van oud naar nieuw te vieren. Om 0.40 uur beslist het gezelschap om vuurwerk af te steken. Opvallend: dat gebeurde kort nadat de periode waarin dat eigenlijk toegelaten was, afgelopen was. “We zijn al drie jaar bezig met een afbouwscenario”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). “Twee jaar geleden werd vuurwerk nog toegelaten tussen middernacht en 2 uur, vorig jaar was dat nog tot 1 uur en dit jaar mocht dat tot 0.30 uur. Vanaf volgend jaar is vuurwerk afsteken verboden.”

“Het klopt dat het vuurwerk iets later afgestoken werd, dan dat mag”, zegt K.D. “Ik denk niet dat de mensen die het vuurwerk hebben afgestoken, stilgestaan hebben bij het uur. Toen de vuurwerkbox leeggevuurd was, besloot men die met rust te laten. Alleen hadden ze die box onder mijn wagen verstopt, voor het geval een politiepatrouille zou passeren. Niemand had echter verwacht dat die terug zou beginnen smeulen. Die man heeft zich dan ook al verschillende keren geëxcuseerd en we nemen hem ook niets kwalijk; het is een spijtig ongeval.”

Het waren enkele aanwezigen op het feest die omstreeks 1.10 uur plots vlammen zagen onderaan de auto. “We zijn meteen naar buiten gelopen en de man die het vuurwerk had afgestoken, wou de box nog vanonder de wagen trekken en raakte daardoor verbrand aan zijn handen”, aldus K.D.

“Verkeerd en naïef”

Het kwaad was ondertussen al geschied. Op de parking stonden drie wagens na elkaar geparkeerd. De eerste wagen werd meteen verplaatst en ook K.D. verplaatste zijn wagen, die op dat moment al aan het branden was. “Ik wou mijn auto koste wat kost weg hebben van het gebouw”, zegt de man. “Omdat de eerste wagen op straat bleef staan, kon ik echter niet verder rijden. De vlammen sloegen ondertussen al door de achterbank. Ik moest letterlijk door de vlammen uit mijn auto springen. De brandweer en de politie zeiden me nadien dat ik een goede reflex heb gehad door mijn auto te verplaatsen. Anders was het vuur gegarandeerd overgeslagen op het gebouw. Ik weet dat het verkeerd en naïef was om de vuurwerkbox dichtbij de auto te laten staan, maar we hadden dit nooit verwacht.”

De gevolgen waren niet te overzien. Het vuur sloeg over op twee andere geparkeerde auto’s langs de straatkant. Twee auto’s, waaronder die van K.D., brandden volledig uit en een andere liep zware schade op. Een 29-jarige man uit Ichtegem, de man die de box van onder de wagen probeerde te trekken, liep brandwonden op aan de handen en werd naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende gebracht. De politie maakte een proces-verbaal op van onopzettelijke brandstichting. Vermoedelijk riskeert het gezelschap ook nog een boete omwille van het afsteken van vuurwerk buiten de toegelaten periode.