Eigenaar Heuvellands hotel-restaurant naar ziekenhuis na brandje in de kelder

Zondagavond om 23.41 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een brand in een hotel-restaurant De Hollemeersch in de Lettingstraat in Dranouter.

Een diepvriezer had er vuur gevat in de kelder. Dit zorgde voor heel wat rook in het gebouw. De brand zelf was vrij snel onder controle.

De eigenaar werd met lichte rookintoxicatie preventief afgevoerd naar het ziekenhuis. Niemand van de aanwezige gasten raakte gewond. (TP)