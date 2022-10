Eerste operatie voor slachtoffer gasexplosie: “Haar gezicht zal volgens de chirurg vanzelf genezen”

Friedl Cornillie (27) uit Lichtervelde ligt in een kunstmatige coma sinds ze zwaar verbrand raakte bij de gasexplosie die Oostende vorige week donderdag opschrikte. Donderdag ondergaat ze haar eerste van vele operaties.

Als alles goed verloopt, ondergaat Friedl Cornillie (27) donderdag haar eerste van vele operaties in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Maandag en volgende week donderdag volgen al een tweede en derde operatie. De Lichterveldse raakte vorige week donderdag zwaar verbrand bij een gasexplosie in het centrum van Oostende. De jonge vrouw liep brandwonden op over de helft van haar lichaam. Om haar te beschermen tegen de pijn, werd Friedl in een kunstmatige coma gebracht.

“Ze zal zeker nog drie weken in coma gehouden worden”, vertelt mama Hilde Plets. “Haar toestand is stabiel. Friedl zal de komende weken geopereerd worden op de plaatsen waar ze derdegraads brandwonden opliep, zoals haar schouders, de binnenkant van haar armen, haar linkerhand en haar linkerzij. Op haar rug en haar gezicht heeft ze tweedegraads wonden. Die moeten volgens de chirurg vanzelf genezen. Dat is toch wel een lichtpuntje in de miserie, want Friedl moest na het ongeval geïdentificeerd worden op basis van haar kledij. Een foto tonen volstond niet. Dat is hard, want dan weet je dat ze onherkenbaar is. Maar we moeten ons daar volgens de chirurg dus geen zorgen over maken. We geloven hem graag.”

Veel steun

Voor mama Hilde, papa Patrick en zussen Bieke en Tine knaagt de onzekerheid over wat de toekomst brengt voor Friedl. “We kunnen op dit moment niks anders doen dan wachten”, zegt Hilde. “Dat is heel zwaar. Gelukkig worden we enorm goed opgevangen door het brandwondencentrum. Het is echt top wat die mensen doen. We mogen dag en nacht bellen, ze pasten de bezoekuren aan voor ons en ze stelden zelfs een kamer ter beschikking voor als we willen blijven slapen in het ziekenhuis.”

“We voelen ook enorm veel steun”, aldus nog Hilde. “Ik wil via deze weg dan ook iedereen bedanken. Ieder berichtje doet deugd. Zelfs burgemeester Bart Tommelein van Oostende contacteerde ons al, chapeau. En onze burgemeester Ria Pattyn kwam al langs. We worden ook goed ondersteund door de vzw Duinhelm, de werkgever van Friedl. Volgende week vrijdag is er om 14 uur een wandeling aan het kerkje in Mariakerke bij Oostende. Wie wil, is welkom om mee te stappen.”

Trots op Friedl

Friedl was aan het werk toen het noodlot toesloeg in Oostende. De 27-jarige werkt als opvoedster bij Lizette, een lunch- en soepbar van de vzw Duinhelm waar mensen met een beperking werken. Ze had eerst haar bijzondere medewerkers in veiligheid gebracht en was de zaak aan het afsluiten toen de explosie volgde. “Ja, in alle miserie zijn we ook ongelooflijk trots op onze dochter”, zegt Hilde. “Dat is Friedl: altijd eerst aan anderen denken en dan pas aan zichzelf. Ze vindt dat niet meer dan normaal. Dat is ergens een troost, maar veel schieten we daar momenteel niet mee op.”