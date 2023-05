Eén van de kinderen van gezin merkt nachtelijke brand in schrijnwerkerij Demuynck in Moorslede op

In Moorslede werd zondagnacht rond 2 uur de brandweer opgeroepen voor een uitslaande brand bij schrijnwerkerij Demuynck in de Iepersestraat in Moorslede.

Een van de kinderen van het gezin, dat in het huis naast de schrijnwerkerij woont, merkte de brand ’s nachts op en verwittigde de brandweer, die meteen ter plaatse kwam. Doordat de brand zich lokaliseerde in een landelijk gebied zonder veel water, werd door de brandweerpost van Moorslede versterking opgeroepen uit Hooglede, Staden en Roeselare. Door de ondersteunende pompwagens kon extra water naar de site gedragen worden om de brand te kunnen blussen.

Na een tweetal uur was de brand onder controle, al was het vuur nog niet volledig gedoofd. Er was enorm veel schade aan het gebouw waar de brand plaatsvond, maar de aanpalende woning van het gezin bleef gespaard en alle betrokkenen waren gelukkig ongedeerd. De oorzaak van de brand is tot nu toe nog onduidelijk. (CS)