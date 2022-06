Een persoon naar ziekenhuis na brand in woning in Komen

Maandagnamiddag brak brand uit in een woning in de Komense Vooruitgangsstraat. Dankzij een alerte reactie van de bewoners en een blitzinterventie van de brandweer bleef de schade beperkt. Eén persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het waren de bewoners van de woning zelf de kort na 13 uur de hulpdiensten verwittigden. “Ik was alleen in huis met mijn zoon en genoten van een luie namiddag TV kijken”, klonk het bij de stevig geschrokken bewoonster. “Plots merkten we een stevige brandgeur waar. Ik ben meteen gaan zoeken naar de bron van de geur, een vraag die werd beantwoord van zodra ik de badkamerdeur opentrok. De ruimte was volledig gevuld met rook en we zagen de rode gloed van de vlammen. Mijn zoon probeerde het vuur nog zelf te doven terwijl ik de brandweer belde. Hij slaagde er niet in want het ging erg snel allemaal.”

De hulpverleningszone nam geen enkel risico en stuurde meteen een indrukwekkend aantal mensen ter plaatse. “Onze manschappen kregen het vuur snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot enkel de badkamer”, verklaarde de officier ter plaatse. “Iemand had schijnbaar een handdoek op een elektrisch vuur laten liggen, waarop een kettingreactie ontstond. Het elektrische toestel vloog in brand, waarop ook de rest van de badkamer ten prooi viel aan de vlammen. De zoon des huizes probeerde de vuurhaard zelf aan te pakken maar raakte door de rook bevangen. Hij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht voor een grondige controle en de nodige zorgen.”