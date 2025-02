Een dag nadat Flore haar voorlopig rijbewijs haalde, brandt auto volledig uit in Roeselare

Zaterdag haalde ze nog haar voorlopig rijbewijs op, maar zondag zag de tijdens een oefenrit de auto van haar vader volledig uitbranden. Flore Dewanckele beleefde wel een erg dubbel weekend. “Maar gelukkig hebben we binnenkort een nieuwe wagen. Die Toyota zouden we dan toch weg doen”, aldus papa Kristof.

Flore Dewanckele gaat momenteel volop voor haar rijbewijs. Zaterdag ging ze nog haar voorlopig rijbewijs afhalen in het stadhuis. Haar lessen bij de autorijschool staan inmiddels al ingepland. “Om haar toch al wat voor te bereiden trokken Flore en ik zondagochtend naar de terreinen van de REO Veiling. Dat is op wandelafstand van ons huis en een veilige plaats om Flore te laten oefenen”, aldus papa Kristof.

Hij reed eerst naar daar en gaf toen het stuur door aan zijn dochter. “We waren een halfuurtje aan het oefenen en alles verliep eigenlijk best wel vlot. Plots hoorden we echter een raar geluid. Kort daarna konden we ook de koppeling niet meer indrukken”, aldus Flore. Papa Kristof nam het stuur over, maar al snel bleek er iets niet in orde te zijn. “We merkten plots kleine vlammetjes onder de motorkap op.”

In lichterlaaie

Vader Kristof, die geen gsm bij zich had, liep snel naar huis om de brandweer te verwittigen. Flore ging op veilige afstand van de Toyota staan. Toen de brandweer kort nadien ter plaatse snelde, stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. “Jammer, maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt en dat dit niet langs een drukke weg is gebeurd”, aldus papa Kristof.

Hij werkt als zelfstandige en heeft een eigen bestelwagen, zijn vrouw fietst dagelijks naar haar werk. “De Toyota, die inmiddels al negentien jaar oud is, gebruiken we niet vaak meer. Het was het ideale voertuig om Flore mee te laten rijden.”

Niet getreurd. Flore moet niet zo lang wachten vooraleer ze terug kan oefenen. “We hebben recent een nieuwe wagen gekocht. Die zullen we normaal gezien in april hebben.” Volgens de brandweer ligt een technisch probleem aan de basis van het voorval. “Een ding is zeker, Flore zal de aanloop naar haar rijbewijs niet snel vergeten”, lacht papa Kristof. Een takelaar kwam zondagochtend nog de Toyota ophalen.