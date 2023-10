Vrijdagavond even voor 23 uur is brand ontstaan in de gebouwen van Pand 9 in Dreef ter Panne in Koolkerke, bij Brugge.



Het was het branddetectiesysteem dat in werking trad en zo de brand meldde. Op het ogenblik van de brand was niemand in de gebouwen aanwezig. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon de rokende droogkast naar buiten brengen. Niemand raakte gewond en de schade uiteindelijk viel mee.