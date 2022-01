Droogkast vat vuur in wzc Sint-Jozef in Sint-Michiels

Maandagnamiddag, even voor 15 uur, is brand uitgebroken in een technische ruimte van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels, Brugge.

De brand ontstond aan een droogkast die daar opgesteld stond. Het personeel merkte de brand op en kon de brandende droogkast zelf blussen. De toegesnelde brandweer diende enkel de ruimte te verluchten. Buiten de droogkast, die verloren is, is er weinig schade.

Op geen enkel moment was er gevaar voor de bewoners of het personeel die aanwezig waren Niemand raakte gewond.