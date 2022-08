Drie voertuigen gaan in vlammen op bij garagebrand

In de Zweepstraat is zondagavond brand uitgebroken in een vrijstaande garage. De eigenaar is een autoliefhebber, hij zag onder meer een oldtimer en een oude legerjeep in vlammen opgaan. De man bleef blussen tot de brandweer hem in veiligheid bracht. Hij raakte licht verbrand in het gezicht.

De brand ontstond rond 18.30 uur zondagavond. Volgens de brandweerofficier ter plaatse was de man des huizes die namiddag een ritje gaan maken met zijn legerjeep. “Daarbij had hij wat moeilijkheden gehad met het tanken in de garage. Later op de avond was de man aan het werk net buiten zijn garage toen hij een plof hoorde en een steekvlam zag. Voor de garage stond zijn normale wagen, die heeft hij nog snel weggereden. Vervolgens is hij zelf beginnen blussen met een tuinslang. Tegen dat onze diensten aankwamen, was hij nog bezig. We moesten hem aanmanen om te stoppen en zichzelf in veiligheid te brengen. Door de hitte raakte zijn gezicht licht verbrand.”

“Gelukkig stond de garage niet vlak tegen de woning maar was er een kleine nis, daardoor konden we de woning volledig vrijwaren van schade. Aan de andere kant stond dan weer een elektriciteitscabine en we konden ook daar voorkomen dat het vuur oversloeg. Onze diensten hebben snel en goed werk geleverd.”

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit kwam ook een kijkje nemen en stak het slachtoffer een hart onder de riem. “In de garage stond een oldtimer, zijn legerjeep en een quad van zijn dochter. Die zijn allemaal opgebrand en hij is er het hart van in.”