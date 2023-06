Drie mensen naar ziekenhuis na uitslaande brand in appartement in Knokke-Heist

Donderdagavond even over 22 uur is in de slaapkamer van een appartement op de derde verdieping in de Swolfsstraat in Knokke-Heist brand ontstaan.

Daarbij raakten drie mensen bevangen door de rook en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De brand woedde hevig maar, door onder andere de koelbloedigheid van de bewoners die alle deuren dicht hielden, kon de brand beperkt worden tot de slaapkamer.

De vlammen sloegen al naar buiten bij aankomst van de brandweer maar die had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen. Tijdens het blussen was de straat in beide richtingen afgesloten. De schade bleef beperkt tot de slaapkamer.