Drie kinderen en grootmoeder naar ziekenhuis na brand in appartement: “Flat tijdelijk onbewoonbaar”

Een grootmoeder en drie jonge kinderen moesten woensdagochtend naar het ziekenhuis gebracht worden nadat er brand uitbrak in hun appartement op de derde verdieping in Diksmuide. Een bijzettafel stond er in brand. “De flat is tijdelijk onbewoonbaar omdat er nogal wat schade is door roet en rook en door het poeder van een blusser”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez.

De brand op de derde verdieping van een appartementsgebouw in de Grauwe Broedersstraat in Diksmuide werd om 10 uur ontdekt. In de flat waren een grootmoeder en drie jonge kinderen aanwezig. Toen de flat plots vol rook hing, ontstond er wat paniek. Bij de melding naar de hulpdiensten waren de kinderen nog aanwezig in de trappenhal. “Bij onze aankomst stond de grootmoeder met de drie kinderen gelukkig buiten”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez. “Het bleek dat ze samen naar beneden zijn gevlucht toen ze de vele rook zagen. Op straat waren enkele arbeiders van de stad aan het werk. Zij snelden naar boven met een poederblusser en konden het vuur zo doven. Het blijkt dat een bijzettafel in brand stond door een accidentele oorzaak. Daardoor verspreidde zich wel veel rook en roet in de flat.”

Naar ziekenhuis

Omdat de grootmoeder en de drie kinderen mogelijk te veel rook hebben ingeademd, werden ze alle vier naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De flat werd lange tijd geventileerd en alle ramen werden ook opengezet. Door de rook -en roetschade en het gebruik van de poederblusser is de flat tijdelijk onbewoonbaar. Als de kinderen terugkomen van het ziekenhuis zal de stad Diksmuide contact opnemen met het gezin om na te gaan of ze elders opvang kunnen krijgen. Door de interventie van de brandweer en politie was de Grauwe Broedersstraat een tijdje afgesloten. (JH)